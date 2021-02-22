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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim

Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim

Denetimlerden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Gesi Hafriyat Kamyonu Trol 


- Arnavutköy'de sivil trafik ekipleri hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri Arnavutköy-Kemerburgaz yolunda hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama yaptı. Sivil trafik ekiplerinin denetimlerine giren hafriyat kamyonlarının tüm belgeleri teker teker kontrol edildi. Belgeleri tam olan ve kurallara uyan sürücüler yolların devam edebilirken eksiklikleri olan araç ve sürücülerine ceza yazıldı. Denetimlerde hafriyat kamyonu sürücülerine, “Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak” , “Tescil plakasını monta edilmesi gereken yerin dışına takmak” , “Araç muayenesini yaptırmamak” , “Verilen izin sonunda muayenesini yaptırmamak” gibi işlemlerden cezai işlem uygulandı. (MB-
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