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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Arnavutköy’de gece saatlerinde korkutan çatı yangını

Arnavutköy’de gece saatlerinde korkutan çatı yangını

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Çatı Katı Polis Elektrik Akımı Çatı Yangını 


- Arnavutköy’de gece saatlerinde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi üzerine söndürülen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Arnavutköy Atatürk Mahallesi Yenigün Sokakta bulunan bir binanın elektrik akımından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın mahalleyi adeta gündüze çevirirken mahallede yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi üzerine söndürülen yangın korku dolu anlara neden oldu.
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