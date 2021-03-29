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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Arnavutköy'de freni boşalan kamyondan atlayan şoför, feci şekilde hayatını kaybetti

- Arnavutköy'de freni boşalan kamyondan atlayan şoför, feci şekilde hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

Cenaze Gözyaşı Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Cesedin yerdeki görüntüsü
-Ekiplerin çalışması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy'de freni boşalan hafriyat kamyonundan atlayan şoför, feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. 41 RL 291 plakalı hafriyat kamyonu caddede seyrederken freni boşaldı. Şoför Mehmet Zeki Balkaya (49) araçtan atlayarak canını kurtarmak istedi ancak kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Balkaya'nın yakınları da gözyaşı döktü. Balkaya'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırılacak. (BT-ÖFA
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