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Arnavutköy’de feci kaza: Lüks araç kullanılamaz hale geldi
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de feci kaza: Lüks araç kullanılamaz hale geldi

Arnavutköy’de feci kaza: Lüks araç kullanılamaz hale geldi

TIRDAN VE ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

Hastane Lüks Araç 

-DETAY GÖRÜNTÜLER

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de bir tır lüks araca çarptı İSTANBUL

- Arnavutköy-Sultangazi yolunda seyir eden bir tır, lüks bir otomobile çarptı. Kaza sonrasında lüks araç kullanılamaz hale gelirken, yolda trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi yolu Kayabaşı Mevkii’nde meydana geldi. İddiaya göre 33 AET 069 plakalı tır sürücüsü Yusuf Bakış şerit değiştirmek istediği esnada, Yaşar Aydın yönetiminde olan 34 CTY 041 plakalı Porsche marka lüks araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks araç kullanılamaz hale gelirken, yolda trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Lüks araç sürücüsü Aydın ise, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. (BT-Sİ-
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