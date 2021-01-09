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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de feci kaza: 2 yaralı

Arnavutköy’de feci kaza: 2 yaralı

Olay yerinden detay

Hastane Trafik Kazası Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Parçalanan araçtan detay
-Yaralıların hastaneye kaldırılması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Arnavutköy-Habipler yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil adeta ikiye ayrıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza bugün öğle saatlerinde Arnavutköy- Habipler yolunda meydana geldi. 44 NF 733 plakalı otomobil Arnavutköy yönünde seyir halindeyken, sürücüsü Temel K.’nın yağışlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolda bulunan üst geçidin ayaklarına ardından yol kenarında bulunan bir dükkana çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle adeta ikiye ayrılan araçtan çıkarılan Temel K. ve yeğeni Celal B. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Öte yandan kazanın yaşandığı yolda uzun araç kuyrukları meydana geldi.
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