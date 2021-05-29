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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy’de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Yaralı şekilde yatan yaya

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekibi Polis Ekipleri 

-Yaralının ambulansa bindirilişi
-Sağlık ve polis ekipleri çalışması
-Olay yerinden görüntüler

( İSTANBUL )- Yolun karşısına geçmeye çalışan adam hayatını kaybetti İSTANBUL

- Arnavutköy’de gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda metrelerce havaya uçan ve yere yığılan şahıs hastane yolunda hayatını kaybetti. Kaza, dün gece saatlerinde Arnavutköy - Hadımköy Yolu Haraççı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan B. isimli şahıs otoyoldan gelen otomobili fark edemeyerek önüne atladı. Önüne atlayan Doğan B.’yi son anda fark eden otomobil sürücü Mustafa K., şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yayaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı Doğan B. hastane yolunda hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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