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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Arnavutköy’de drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 10 bin 243 lira ceza

- Arnavutköy’de drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 10 bin 243 lira ceza

Drift anından görüntü

Para Cezası Sürücü Belgesi Polis Merkezi Polis Ekipleri Modifiye 

-Zanlının polis merkezine getirilişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Arnavutköy'de, ara sokakta 'drift' yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 10 bin 243 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti de 2 ay süreyle iptal edildi. Arnavutköy'de Merkez Mahallesi Karatay Sokağı'na modifiyeli otomobiliyle, trafiği tehlikeye attığı anlar kameralara yansıyan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Ozan A. ’a Tescilli araca yönetmelikte ön görülen sayıda tescil plakası takmamaktan 551 lira, abart egzoz takmaktan bin 339 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 314 lira, aracı ters istikamette sürmekten bin 339 lira ve drift yapmaktan 6 bin 700 lira olmak üzere, toplamda 10 bin 243 lira idari para ceza uygulandı. Hakkında adli işlem de başlatılan sürücü Ozan A’nın ehliyeti de geçici olarak 2 aylığına iptal edildi. (YM-
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