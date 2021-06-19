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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Arnavutköy'de dere taştı: Bodrum katında bulunan 4 daireyi su bastı

Arnavutköy'de dere taştı: Bodrum katında bulunan 4 daireyi su bastı

SU BASAN DAİREDEN GÖRÜNTÜ

Market Sağanak Yağış 

-VATANDAŞLARIN EŞYALARINI ÇIKARMAYA ÇALIŞMASI
-MAHSUR KALAN ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ
-MARKETTEN GÖRÜNTÜ
-MİNİBÜSTEN GÖRÜNTÜ
-DETAY GÖRÜNTÜLER

( İSTANBUL - 2) İSTANBUL

- Arnavutköy’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu bir binanın bodrum katındaki 4 daireyi su bastı. Suyun yüksekliği 1 metreyi bulurken, vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucu Karlıbayır Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında 4 daireyi su bastı. O sırada dairede bulunanlar büyük korku yaşadı. Suyuk yüksekliği 1 metreyi buldu. Dairelerdeki eşyalar ise suda yüzerken, bellerine kadar olan suya giren vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Onlara apartmandaki komşuları yardım etti. Bu sırada yere yığılan bir daire sahibi gözyaşlarına boğuldu. Yollar göle döndü Öte yandan Arnavutköy civarında etkili olan sağanak yağış cadde ve yol kenarlarını göle çevirdi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle araçlar yolda kalırken, yağıştan dolayı bir minibüsün kapısı bozuldu. Minibüs kapısı açık bir şekilde seyir etmek zorunda kaldı. Bir marketi de su bastı. (Sİ-RU-NT-Y)
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