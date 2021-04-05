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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de çocukların kavgasına aileleri de karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Arnavutköy’de çocukların kavgasına aileleri de karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Kavga anından cep telefonu görüntüleri

Polis Cep Telefonu Aktüel 

-Polislerin müdahale anı
-Çevik Kuvvet ve Özel Harekat müdahalesi anı
-Olay yerinden aktüel görüntüler
-Genel ve Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı İSTANBUL

- Arnavutköy’de çocukların kavgasına aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 50 kişinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar ve sopalar havada uçuştu. Kavgada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili 2 şahıs ise gözaltına alındı. Arnavutköy Anadolu Mahallesi Baysal Sokak’ta dün akşam saatlerinde iki çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına kısa sürede aileleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 50 kişinin birbirine girdiği kavgada, bıçaklar ve sopalar havada uçuştu. Dakikalarca süren kavgayı ayırmak üzere olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı Çıkan kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Dakikalarca süren kavga ekipler tarafından ayırılamayınca olay yerine Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri yönlendirildi. Ekipler tarafından sokak güvenlik altına alınıp kapatıldı. (Mİ-ÖFA
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