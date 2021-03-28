Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy’de boş barakada yangın çıktı

Arnavutköy’de boş barakada yangın çıktı

Çamura saplanan itfaiye ekipleri

Polis Bild Yangın Yeri Polis Ekipleri Trol 

-Yangından görüntü
-Yangını söndürme çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL )- Yangına giden itfaiye ekipleri çamura saplandı İSTANBUL

- Arnavutköy’de çayırlıkta bulunan boş bir barakada çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri çamura saplandı. Uzun uğraşlar sonucu çamurdan çıkan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesindeki boş bir çayırlıkta bulunan boş bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızlı bir şekilde olay yerine ulaşmaya çalışan bir itfaiye ekibi, yolda çamura saplandı. Uzun uğraşlar sonucunda köylülerinde yardımıyla traktörlerle saplandığı yerden çıkartılan itfaiye araçları yangın yerine ulaşabildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda barakadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın da herhangi bir yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. (MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement