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Arnavutköy’de bisiklet süren çocuğa minibüs çarptı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy’de bisiklet süren çocuğa minibüs çarptı

Arnavutköy’de bisiklet süren çocuğa minibüs çarptı

- Mahalleli tarafından dövülen şoför

Minibüs Şoförü Polis Hastane Büyükşehir Belediyesi Bisiklet 

-- Küçük çocuğun terliği
-- Küçük çocuğun bisikleti
-- Aracın çekilmesi
-- Mahalle muhtarı RÖP.

( İSTANBUL ) - (ÖZEL) İSTANBUL

-. Sürücünün hızla gittiğini iddia eden mahalleli, şoförü darp etti. Kaza, dün saat 18.00 sularında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Çakır, idaresindeki minibüsle cadde üzerinde ilerlediği sırada önüne çıkan yabancı uyruklu 5 yaşındaki Muhammed Khayyal’a duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 5 yaşındaki çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası hızlı gittiği iddia edilen minibüs şoförü Nuray Çakır ise mahalleli tarafından darp edildi. Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şevket Aslanel ise kaza sonrasında, “Biz buraya kasis istiyoruz kaç kere söyledik büyükşehir belediyesine ve gerekli yerlere. Geçtiğimiz hafta da burada bir kaza oldu ve 4 kişi yaralandı daha demin polislere gösterdim burası otobanmış gibi buradan geçiyorlar. Biz buraya bir önlem alınmasını istiyoruz illa birisi burada ölünce mi ilgilenilecek” Şeklinde konuştu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (BT- MB-
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