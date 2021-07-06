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Arnavutköy’de bir otomobili kurşunlayıp kaçtılar
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Arnavutköy’de bir otomobili kurşunlayıp kaçtılar

Arnavutköy’de bir otomobili kurşunlayıp kaçtılar

Olay yeri inceleme ekipleri

Olay Yeri İnceleme Güvenlik Önlemi Kurşun Mermi 

-Araçtan görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL)- Park halindeki otomobili kurşunladılar İSTANBUL

- Arnavutköy’de henüz kimliği tespit edilemeyen zanlılar, dün gece saatlerinde park halinde bulunan bir araca ateş açıp kaçtılar. Olay, dün gece saat 02.35 sularında Arnavutköy Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir otomobilin yanına başka bir araçla gelen zanlılar otomobile 5 el ateş açıp kayıplara karıştı. Kurşunlanan otomobilin farklı noktalarına isabet eden mermi çekirdekleri olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelemeye alındı. Polis yaşanan olay sonrasında cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken kaçan zanlılar aranıyor.
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