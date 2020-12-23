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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy’de bir dairede yangın çıktı 3 kişi kendini dışarıya zor attı

Arnavutköy’de bir dairede yangın çıktı 3 kişi kendini dışarıya zor attı

-112 ekipleri müdahale

Doğalgaz İlk Müdahale Sağlık Ekibi Doğalgaz Sobası Trol 

--110 ekipleri müdahale
--detaylar

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de bir dairede yangın çıktı, zehirlenmekten son anda kurtuldular İSTANBUL

- Arnavutköy’de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dairede bulunan 1 i çocuk toplam 3 kişi zehirlenmekten son anda kurtularak kendisini dışarıya attı. Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Ünsiyet sokakta bugün öğlen saatlerinde bir apartman dairesinde , doğalgaz sobasından kaynaklı yangın çıktı. Yangının çıktığı esnada evde bulunan 1’i çocuk toplam 3 kişi oluşan aşırı dumandan dolayı zehirlenmekten son anda kurtuldu. Daire de çıkan yangını fark eden daire sakinleri hemen evden çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokakta geniş güvenlik önlemleri alan ekipler evden son anda çıkan ve dumandan zehirlenmek üzere olan 3 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi yapılan vatandaşlar daha sonra sağlık kontrollerinin tamamlanması için Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sinir krizi geçirdi Evine yapılan müdahale esnasında kapıda olan ve ekiplerin müdahalesini izleyen Nebahat Akgün sinir krizi geçirdi, sinir krizi geçiren vatandaşı komşuları sakinleştirmeye çalıştı.
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