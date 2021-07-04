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Arnavutköy’de binanın çatısındaki tele takılan kuş itfaiye tarafından kurtarıldı
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Arnavutköy’de binanın çatısındaki tele takılan kuş itfaiye tarafından kurtarıldı

Arnavutköy’de binanın çatısındaki tele takılan kuş itfaiye tarafından kurtarıldı

Kuş kurtarılma anı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Çatı Katı Irak 


- Arnavutköy’de bir binanın çatısında bulunan elektrik tellerine takılan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Arnavutköy Merkez Mahallesi Baysan Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katındaki elektrik tellerine takılan yavru kuşu fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Yangın merdiveniyle tele çıkan ekipler, kuşu takıldığı tellerden kurtarılarak doğal hayatına bırakıldı. (BT-RU
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