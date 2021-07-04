Arnavutköy’de binanın çatısındaki tele takılan kuş itfaiye tarafından kurtarıldı



- Arnavutköy’de bir binanın çatısında bulunan elektrik tellerine takılan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Arnavutköy Merkez Mahallesi Baysan Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katındaki elektrik tellerine takılan yavru kuşu fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Yangın merdiveniyle tele çıkan ekipler, kuşu takıldığı tellerden kurtarılarak doğal hayatına bırakıldı. (BT-RU

