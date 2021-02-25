Arnavutköy'de binanın çatı katı alev alev yandı

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Ağlayan küçük çocuğu mahalleli sakinleştirdi İSTANBUL



- Arnavutköy’de bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alev alev yanan evi gören küçük kız çocuğu göz yaşlarına hakim olamadı. Küçük kızı mahalle sakinleri teselli etmeye çalıştı. Arnavutköy Merkez Mahallesi Enginar Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede binanın çatı katını tamamen etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için adeta seferber oldu. Binada çıkan yangını fark ettiği esnada gözyaşlarına hakim olamayan kız çocuğu yürekleri dağladı. Mahalle sakinleri küçük çocuğa teselli olmaya çalıştı.



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