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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Arnavutköy'de ahır yangını korkuttu

Arnavutköy'de ahır yangını korkuttu

yangından görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Kamera Uttu Cep Telefonu 


- Arnavutköy’de bir ahırda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Olay, Arnavutköy’e bağlı Taşoluk Egemen Caddesi’nde meydana geldi. Dün gece saat 23:00’de henüz bilinmeyen bir nedenle bir ahırda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ahırın küle döndüğü yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (ÖY-
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