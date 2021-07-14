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Arnavutköy’de 6 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy’de 6 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Arnavutköy’de 6 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kazaya karışan araçlar

Polis Hastane Trafik Kazası Zincirleme Kaza 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de meydana gelen 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün saat 18.45’de Arnavutköy - Hadımköy yolu Sazlıbosna Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan bir kamyonet duramayarak önünde bulunan araçlara çarptı. 6 aracın karıştığı zincirleme kaza da otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılırken polis olay yerinde kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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