Arnavutköy'de 38 mahalle muhtarlığına, 38 kar küreme aracı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Arnavutköy Belediyesi, devam eden kar yağışı dolayısıyla ana arterlerin yanı sıra ara sokakların da açık kalması için 38 mahalle muhtarlığına, 38 kar küreme aracı tahsis etti. İstanbul’a beklenen karın gelmesiyle kış çalışmalarını hızlandıran Arnavutköy Belediyesi, vatandaşların mağdur edilmemesi için tüm tedbirleri aldı. Kar yağışının yoğunlaşmasıyla beraber tuzlama araçlarının yanı sıra pito, grayder, jcb ve diğer araçlar da sahaya indi. Arnavutköy Belediyesi tarafından oluşturulan Afet ve Acil Durum Merkezi ise vatandaşlardan gelen talepleri saha ekiplerine ulaştırıyor. Vatandaşlardan gelen acil talepler doğrultusunda Afet ve Acil durum merkezine gelen çağrılarda öncelikli olarak ambulans güzergâhları, acil hastaların çıkış yapacakları cadde ve sokaklar ekiplere iletiliyor. Kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber Arnavutköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, muhtarlıkların koordinesine verilmek üzere iş makinelerini de hizmete aldı. Arnavutköy kademe alanından çıkan 38 iş makinası, vatandaşların sabah işlerine rahat gidebilmeleri için sokak aralarını kardan temizleyecek. Toplamada 65 araç ile sahada olacak ekipler, 7/24 esaslı çalışacaklar. “Muhtarlarımızın koordinesinde çalışacak iş makinalarını yönlendirdik” Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı yaptığı açıklamada, “Siz değerli hemşehrilerimizin ulaşım sorunu yaşamaması için, ana arterlerde ve acil bölgelerde devam eden çalışmalara ilaveten ara sokakları açmak üzere, muhtarlarımızın koordinesinde çalışacak iş makinalarını mahallelerimize yönlendirdik” dedi.

(EG-



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