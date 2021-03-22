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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Arnavutköy’de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Arnavutköy’de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntüleri

Tahkikat Kaçak Akalan Kaçak Akaryakıt Akaryakıt Kaçakçılığı 

-Depodaki varillerden görüntü
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda 30 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce “Akaryakıt Kaçakçılığı” konusuyla alakalı Arnavutköy ilçesinde yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında ilçeye bağlı Taşoluk Mahallesinde bulunan depo görünümlü yerde çok sayıda varilden mazota benzer sıvıların aktığı bilgisi alan emniyet ekipleri, 13 Mart’ta söz konusu depoya baskın düzenledi.
Basılan adreste 143 ayrı varil içerisinde 30 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonun devamında depo sahibi olduğu tespit edilen A.T., aynı ilçede düzenlenen operasyonla yakalanarak göz altına alındı. Zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. (SK-YM-
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