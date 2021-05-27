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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Arnavutköy’de 3 katlı villaya uyuşturucu operasyonu

- Arnavutköy’de 3 katlı villaya uyuşturucu operasyonu

Arama yapılmasında görüntü

Hint Keneviri Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Kurulan uyuşturucu düzenekleri
-Ele geçirilen uyışturucu maddeler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de uyuşturucu sarıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda bir şüpheli bir kilo 327 gram satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ile yakalandı. Arnavutköy’de polis ekipleri 3 katlı bir villa içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bahse konu adrese yapılan operasyonda C.T. (35) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kurulan düzeneklerle uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlendi. Polis ekipleri imalatın yapıldığı bodrum ile giriş katında yaptığı detaylı aramalarda saksılar içerisinde 27 kök yetişmiş halde hint keneviri, 5 poşet halinde 1 kilo 327 gram satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YM-
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