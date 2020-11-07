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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Armut ağaçları kasım ayında çiçek açtı - MERSİN

Armut ağaçları kasım ayında çiçek açtı - MERSİN

- Kasım ayında çiçek açan armut ağacındaki çiçeklerden görüntü - Kasım ayında çiçek açıp meyve veren armut ağacından görüntü - Üretici Tuncay Sarıkaya’nın konuşması - Çiçek açan ağaçtan görüntü - Çiftçilerden Metin Özsu’nun konuşması - Çiçek açan armut ağacının görüntüsü - Ağaçtaki meyve ve çiçeklerden görüntüArmut ağaçları kasım ayında çiçek açtıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle armut ağaçları çiçek açtı.Erdemli'de meyve yetiştiriciliği yapan Tuncay Sarıkaya, gazetecilere, erkenci çeşit armudun normal koşullarda nisan ayında çiçek açması gerektiğini söyledi.

Haziranda da hasadı yapılan armudun, bu sene aylar öncesinde, kasımda çiçek açtığını belirten Sarıkaya, "Sıcaklığın yüksek seyretmesi nedeniyle ağaçlar çok erken çiçek açıp meyveye dönmeye başladı.
Kasım ayındayız, sıcak bir hava var. Hava şartlarından dolayı böyle bir olayla karşılaştık." dedi.
Üretici Metin Özsu da erkenci armudun bu aylarda çiçek açmasını "olağan dışı" şeklinde yorumlayarak, "Havanın kurak gitmesinden dolayı bitkilerimizde ani değişiklikler olmaya başladı.
Geçen 3 gün içerisinde yağan yağmurlardan sonra ağaç, çok miktarda çiçek açmaya ve meyve vermeye başladı.
Bu da hiç görülmemiş bir durum." ifadelerini kullandı.

Hava Sıcaklığı Asad Yağan 

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