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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Arkeologlar 2 bin 500 yıllık ‘Paflagonya Geçidi’nde inceleme yaptı

Arkeologlar 2 bin 500 yıllık ‘Paflagonya Geçidi’nde inceleme yaptı

Drone ile arkeologların kanyona indirilme görüntüsü

Kanyon Demir Korkuluk Agony Korkuluk Kamera 

-Safranbolu’dan görüntü
-Aktüel kamera ile çalışmalardan görüntü
-Köprüden kanyona iniş yapmaları
-Üstü tel örgülerle kapatılan geçitten görüntü
-Arkeolog’un geçitte inceleme yapması
-Hocalarda görüntü

( KARABÜK -DRONE-ÖZEL)- Arkeologlar bu sefer kazarak değil dağcılar gibi halatlarla kanyona inerek çalışmalar yaptı KARABÜK

- UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Paflagonya Dönemi’ne ait olduğu iddia edilen geçitte arkeologlar inceleme başlattı. Anadolu’nun kuzeybatı kesiminde tarihte Paflagonya (Paphlagonia) olarak adlandırılan bölgede bulunan Safranbolu ilçesinde Doğa Araştırmacısı Cemil Belder ve Emre Erakçaoğlu tarafından suya erişim veya gizli geçit olarak kullanıldığı düşünülen tünel ile ilgili Karabük Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü inceleme başlatarak, alan demir korkuluklar ile kapatılmıştı. Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyeleri, 2 bin 500 yıllık olduğu iddia edilen tünelde inceleme çalışması başlattı. AFAD ekiplerinin yardımı ile halatlarla Gümüş kanyonuna indirilen Arkeologlar hem alandan hem de 2 bin 500 yıllık olduğu iddia edilen geçitte incelemelerde bulundu. Arkeologların yapacağı inceleme sonrası geçit olarak adlandırılan alanın doğal mı yoksa 2 bin 500 yıllık mı olduğu yapılacak bilimsel çalışma sonrası ortaya çıkacak. (YE-
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