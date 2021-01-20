Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Arkadaşlarının öldürmeye çalıştığı genç ağabeyine sığındı

- Arkadaşlarının öldürmeye çalıştığı genç ağabeyine sığındı

Güvenlik kamerasından görüntü

Polis Akalan Kamera Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Şahısların yürümesinden görüntü
-Şahısların koşmasından ve kaçarak uzaklaşmasından görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa almasından görüntü
-Olay yerinden genel detaylar
-Şahsın gözaltına alınmasından görüntü
-Bıçaklardan görüntü
-Olay yerinden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de gençler arasında çıkan tartışmada 2 şahıs, arkadaşını hem kafasına hem de bacağına vurduğu darbeler ile ağır yaraladı. Olay yerinden yaklaşık 200 metre kaçan genç, abisinin dükkanına sığınarak kurtuldu. Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 arkadaş, akşam saatlerinde gezerken aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile gençler birbirlerine saldırmaya başladı.
O sırada Murat B., ve Kadir G., isimli şahıslar yanlarında bulunan bıçakla arkadaşları Adem Tekeş’e saldırdı. Olay yerinde kafasına ve bacağına aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Tekeş, yaklaşık 200 metre aşağıda restoranda çalışan abisinin yanına doğru kaçtı. Can havli ile kaçan genç, abisinin dükkanına sığınarak yardım istedi. iş yerinde çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine emniyet güçleri bölgede şahısları arama çalışmaları başlattı. Murat B., ve Kadir G., Çarşı ve Mahalle Bekçilerini fark ederek kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler yanlarında bulunan bıçaklar ile yakalandı. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Tekeş, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FP-MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı