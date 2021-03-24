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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arkadaşlarının haber alamadığı iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi

Arkadaşlarının haber alamadığı iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi

-Olay yerinden görüntüler

Polis Ev Arkadaşı Nadan Harekete Geç Polis Ekipleri 

--Ekiplerin balkondan eve girmeleri
--Evin boş olduğunu gören ekiplerin binadan dışarı çıkmaları
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iş arkadaşlarının haber alamadığı iki ev arkadaşı, ekipleri harekete geçti. Polis ve itfaiye ekipleri, balkondan girdikleri evin boş olduğunu tespit etti. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Barışçıl Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kartepe ilçesinde bulunan bir restoranda çalışan Suriye Uyruklu Osman C. ve İsmail A. isimli iki arkadaştan haber alamayan iş arkadaşları, yaşadıkları eve geldi. Evin zilini çalan arkadaşları kapının açılmadığını görünce durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler balkondan girdikleri evin boş olduğunu gördü Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri de evin uzun süre zili çalarak evde yaşayan Osman C. ve İsmail A.’ya ulaşmaya çalıştı. Daha sonra iş arkadaşları Osman C. ve İsmail A.’nın birlikte yaşadıkları Emin Sağıroğlu isimli ev arkadaşına telefonla ulaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sağıroğlu, evin anahtarının kendisinde olmadığını, Osman C. ve İsmail A. ile en son gece saatlerinde görüştüklerini söyledi.

İtfaiye ve polis ekipleri daha sonra, balkondan eve girdi. İçeri giren ekipler evin boş olduğunu gördü. Polis ekipleri, Osman C. ve İsmail A.’nın bulunması için çalışma başlattı.
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