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Arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele

Arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele

Arkadaşlarının kurdeleyi getirmesi ve damat ile gelinin boynuna dolaması

Uzunlu Sparta Hatıra Fotoğrafı 

-Damadın düğünde oynamasından detay

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da bir düğünde damadın arkadaşları damat ve geline üzerinde 5 liralardan oluşan 2 bin liranın bulunduğu 50 metre uzunluğunda kurdele taktı. Isparta’da Ahmet Kafes ile Ayşegül Karakoç, Gülevler Mahallesi’nde dün gerçekleştirilen düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğünde damadın bekar arkadaşları evlenerek aralarından ayrılan Ahmet Kafes’e bir sürpriz yaparak, üzerinde 5 TL’lerin bulunduğu toplam 2 bin liradan oluşan 50 metrelik kurdeleyi damat ve gelinin boynuna doladılar. 50 metrelik kurdeleyi gören damat ve gelin şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 2 buçuk dakika süren takı merasiminden sonra arkadaşları çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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