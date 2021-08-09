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Arkadaşlarından damada ilginç hediye: Altın değil, sucuk taktılar
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Arkadaşlarından damada ilginç hediye: Altın değil, sucuk taktılar

Arkadaşlarından damada ilginç hediye: Altın değil, sucuk taktılar

Damada sucuk takılırken görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Kahkaha Takı Töreni Altın Karahisar Irak 


- Afyonkarahisar’da arkadaşları evlenen bir gurup genç düğün sonrası gerçekleştirilen takı töreninde damada altın ve para yerine 6 kangal sucuk takması düğüne katılanları kahkahaya boğdu. Afyonkarahisar’ın sucuğuyla ünlü ilçelerinden Bolvadin’de Saliha ve Kürşat Kantar’ın düğün merasimi vardı. Kürşat Kantar’ın arkadaşları düğünün başından sonuna kadar damadı yalnız bırakmayarak gönüllerince eğlendiler. Düğünün son kısmında gerçekleştirilen takı töreninde ise misafirler damada ve geline altın ve para takarken, damadın arkadaşları ilginç bir takı takarak katılımcıları hem şaşırttı hem de güldürdü. Damadın arkadaşları damada tam 6 kangal sucuk takarak hem düğüne başka illerden katılanlara sucuğu tanıttı hem de Afyonkarahisar sucuğunun ne denli değerli olduğunu gösterdi. Damadın arkadaşlarının bu davranışı düğüne katılan misafirleri kahkahaya boğdu.
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