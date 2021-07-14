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Arkadaşlarından damada 'cenaze töreni' gülümsetti
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arkadaşlarından damada 'cenaze töreni' gülümsetti

Arkadaşlarından damada 'cenaze töreni' gülümsetti

Klipten detay

Sosyal Medya Yumurta Düğün Töreni Vesikalık Fotoğraf Cenaze 

-Damadın yumurta kırmasından detay
-Başına saman dökümünden detay

( BURSA ) Arkadaşlarından damada "cenaze töreni" gülümsetti BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaevine giren damada arkadaşları tarafından uygulanan cenaze töreni ve eziyet sosyal medyada beğeni topladı. Mustafa Güven, yılardır flört ettiği Fatma Soysal ile düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğüne katılan damadın arkadaşları ilginç bir sürprize imza attılar. Siyah takım giyip, siyah gözlük takarak düğüne katılan damadın 30 arkadaşı, gömleklerine ise damadın vesikalık fotoğraflarını taktılar. Damat için adeta cenaze töreni düzenleyen gençleri görenler davetliler önce şaşırdılar, sonra gülümsediler. Düğün töreninin ardından ise damadın evinin önünde geleneksel olan adetler yerine getirildi.
Damat Güven, arkadaşlarının isteklerini yerine getirmek için büyük çaba harcadı. Menemen yapan damat, arkadaşlarına ikram etti. Menemeni beğenmeyen arkadaşları, damadı soğuk suyla yıkayıp, üzerinde yumurta kırdılar. Yumurtayı da az bulan arkadaşları, bir çuval samanı damadın üzerine boca ettiler. (SB-MŞ)
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