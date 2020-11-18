Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Arkadaşların şakası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Arkadaşların şakası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Olay yerinden detay

Uttu Ağır Yaralı Müstakil Ev 

-Ekiplerin çalışmalarından detay
-Hastaneden detay

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da arkadaşlar arasında yaşanan silah şakasında 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde halı saha maçından dönen Murathan K. (18) ile bir grup arkadaşı sohbet etmek için A.B.B.'nin (18) Anı sokak içerisinde ailesiyle birlikte yaşadığı müstakil eve gitti. Burada bir süre sohbet eden arkadaş grubunun evden ayrılışı esnasında A.B.B. beraberinde bulunan tabancayı şaka amaçlı Murathan K.'nın başına doğru tuttu. Bu esnada tabanca ateş alırken, Murathan K. kanlar içerisinde yere yığıldı. A.B.B.'nin yaya olarak olay yerinden kaçarak uzaklaştığı olayda yaralı genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler olayda kullanılan bir adet tabanca ele geçirirken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı