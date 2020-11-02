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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Arkadaşların küfürlü tartışması cinayetle son buldu

Arkadaşların küfürlü tartışması cinayetle son buldu

Zanlının emniyetten çıkarılması

( BURSA ) BURSA

Hastane Akalan Cinayet 


- Bursa'da iki arkadaş arasında küfürleşme yüzünden başlayan kavga cinayetle noktalandı. Alınan bilgiye göre, dün akşam merkez Osmangazi ilçesinde 32 yaşındaki Ç.C ile 22 yaşındaki arkadaşı V.F.D. arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Ç.C isimli şahıs V.F.D tarafından bıçakla yaralandı. Genç adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı V.F.D. Yıldırım ilçesinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SA-İHS)
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