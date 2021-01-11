Arkadaşları ile oynayan çocuğun İstiklal Marşı hasreti... Oyunu bıraktı saygı duruşuna geçti

-istiklal marşının okunması

-küçük kızın koşarak okul bahçesine girmesi

-sıraya girmesi

-istiklal marşını okuması



( GAZİANTEP )- İstiklal Marşı'nı duyar duymaz koşarak saygı duruşuna geçti GAZİANTEP



- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arkadaşları ile evin önünde oynayan bir kız çocuğu, İstiklal Marşı'nı duyar duymaz, hemen yakınındaki okula koşarak, saygı duruşuna geçti. Kendinden onlarca yaş büyüklerle birlikte sıraya giren ve kimsenin farkına varmadığı kız çocuğu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sessizce okul bahçesinden ayrıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı ile Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki okullar da bayrak töreni düzenlenerek, İstiklal Marşı okundu. Evinin önünde arkadaşları ile oynayan bir kız çocuğu ise hemen evlerinin karşısındaki İslahiye Cumhuriyet İlkokulu'ndan yükselen İstiklal Marşı üzerine oyunu ve arkadaşlarını bırakarak, okulun bahçesine doğru koştu. Bahçede büyüklerinin sıraya girip, saygı duruşunda bulunduğunu gören küçük kız da sıradaki yerini alarak, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.

Okul bahçesinde bayrak töreni düzenleyen okul idareci, öğretmenler ve görevliler, olan bitenin farkında olmazken küçük kız ise bayrağın göndere çekilmesinin ardından sessizce okul bahçesinden ayrılarak, oynayan arkadaşlarının yanına gitti.



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