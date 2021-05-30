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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı

Arkadaşları ile birlikte Dicle Nehrine girdi, cansız bedeni çıktı

Arama ve kurtarma ekibinden görüntü

Boğulma Tehlikesi Cenaze Kurtarma Ekibi Sağlık Ekipleri 

-Dalgıçlardan görüntü
-ambulanstan görüntü
-boğulma anı yakınından görüntü
-cansız bedenden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da 16 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla bilirlikte yüzdüğü esnada bir anda gözden kayboldu. Genci aramaya gelen yakınları, boğulmaktan son anda kurtulurken talihsiz gencin cansız bedenine 3 saat sonra ulaşıldı. Olay, Diyarbakır’ın Sur ilçesi Karpuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Serhat Güler ve arkadaşları serinlemek için girdiği Dicle Nehrinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, arama kurtarma, AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Botlar ve dalgıç ekibinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınları, Güler'i aramak isterken boğulma tehlikesi geçirdi. Güler'in cansız bedenine yaklaşık 3 saat sonra ulaşıldı. Güler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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