Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - KARAMAN

Arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - KARAMAN

- Polis ekiplerinden görüntü - Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü - Cenazenin cenaze aracına götürülmesi - Şüphelinin gözaltına alınması Karaman ’da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldüKARAMAN (AA) - Karaman ’da arkadaşlar arasında çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde bir dairede arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erdoğan kalbinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.Kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Polis Cenaze Cenaze Aracı Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı