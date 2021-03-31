Arkadaşıyla intihara karar veren şahsın elleri bağlı halde cesedi bulundu

-Cesedin görüntüsü

-Ellerinin bağlı görüntüsü

-Polislerin çalışması

-Genel ve detay görüntü

-İntihar eden şahsın fotoğrafı



( ADANA )- Adana’da intihara karar veren iki arkadaştan Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölüne atlayıp suda kaybolan şahsın elleri bağlanmış haldeki cesedi otopsi için cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı ADANA



- Adana’da intihara karar veren iki arkadaştan Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölüne atlayıp suda kaybolan şahsın elleri bağlanmış halde cesedi bulundu. Bir süre yurt dışında çalışan ve eşinden ayrılan Şahap Örcün (53), 26 Şubat sabahı 2001 yıllında tır şoförlüğü yaparken bölücü terör örgütü PKK’nın bombalı saldırısı sonucu ayaklarından yaralanan ve eşinden ayrılan Mehmet Ali Tunç’un (63) yanına geldi. İddiaya göre, burada Örcün’e alacaklıları telefon etti. Bu nedenle bunalan Örcün intihar etmek istedi. Tunç da önce arkadaşını ikna etmeye çalıştı ancak sürekli kumar borcundan dolayı arayanlar oldu ve arkadaşı intihar etmekte kararlı olduğu için kendisi de yalnız yaşayıp kimsesi olmadığından arkadaşıyla birlikte intihar etmeye karar verdi. Bu nedenle iki arkadaş önce evde ölmek istedi ancak başarılı olamayınca, daha sonra gece Çatalan Köprüsü'ne gittiler. Burada bir süre demir korkuluklara tutunan arkadaşlardan Örcün elini bağladı. Daha sonra da iki arkadaş birlikte göle atlayarak ölmeye karar verdi. Ancak Örcün göle atlarken Tunç son anda bundan vazgeçti. Örcün bir süre suyun yüzeyinde dursa da daha sonra kayboldu. Tunç, bunun üzerine korkup polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine su altı polisleri geldi ancak Örcün bir türlü bulunamadı. O günden sonra polisler hem dalarak hem de gölün altını teknolojik olarak takip ederek yaptıkları aramada Örcün’ü bir türlü bulamadı. Bugün ise göl kenarında bulunan bir restoran sahibi su üzerinde bir cisim olduğunu görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler Öcün’un cansız bedeni ile karşılaştı. Örcün’ün ellerinin bağlı olduğu görüldü.

Polis tekne ile cesedi karaya çıkardı. Burada yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



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