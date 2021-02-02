Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Arkadaşının evinde ensesinden vurularak öldürüldü

Arkadaşının evinde ensesinden vurularak öldürüldü

adli tıp genel ve detay görüntüleri,

İlk Müdahale Adli Tıp Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-cenaze aracının gelişi,
-cenazenin araca konulması,
-aracın adli tıptan çıkışı,
-ölen Umut A.'nın sağlık fotoğrafı,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir şahıs, sabah saatlerinde evine çağırdığı arkadaşını ensesine tabanca ile ateş ederek öldürdü. Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı. Olay, dün sabah saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi Mustafa Eğerci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Murat Ö. (22) sabah saatlerinde arkadaşı Umut A. (21) ile birkaç arkadaşını evine çağırdı. Evde bir süre vakit geçiren arkadaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda Murat Ö., evde bulunan tabanca ile arkadaşı Umut A.'ya arkadan ateş ederek ensesinden yaraladı. Yaşanan olayın ardından Umut A. ağır yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Umut A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonran Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Umut A.'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan ve arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli Murat Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (SVY-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı