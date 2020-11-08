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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Arkadaşının boğazından bıçakladığı kişi ağır yaralandı - KAYSERİ

Arkadaşının boğazından bıçakladığı kişi ağır yaralandı - KAYSERİ

- Polisin olay yerinde inceleme yapması - Şüphelinin gözaltına alınmasıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.Hakan Ş. ile arkadaşı Mustafa Ü, Argıncık Mahallesi Alpkaya Sokak'taki müstakil bir evde alkol almaya başladı.
Bir süre sonra arkadaşlar henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, Hakan Ş. boğazına isabet eden bıçakla ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hakan Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Mustafa Ü. ise gözaltına aldı.

Polis Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

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