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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı

Arkadaşını vurmak isterken kendini yaraladı

Olay yeri detay

-Ekiplerin incelemeleri

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile vurmak istediği sırada kendini yaralayan bir kişi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriye Mahallesi Müderris sokaktaki bir işyerinde, Muhammet Ş.(32) ile Arkadaşı Galip K. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muhammet Ş., tüfekle Galip K.’ya vurmak istedi. Fakat silahın ani ateş alması sonucu kendi bacağından yaralandı. Yakınları tarafından bulunan ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. (AFÇ-
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