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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Arkadaşını direğe bağladı, parayla tokat attırıp kafasında yumurta kırdırttı

Arkadaşını direğe bağladı, parayla tokat attırıp kafasında yumurta kırdırttı

Direğe bantla bağlanmış gençten görüntüler

Youtube Yumurta Kamera Çekim 

-Ferdi Demircan’a tokat atılması
-Demircan’ın kafasında yumurta kırılması
-Ferdi Demircan röportaj
-Said Rammo röportaj
-Vatandaşların tepkileri
-detay görüntüler

( ADANA -ÖZEL)- Adana'da bir youtuber direğe bantla bağladığı arkadaşının üstüne ‘Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır’ yazılı kağıdı yapıştırdı- Sosyal medya hesapları için video çektiklerini söyleyen gençlere bazı vatandaşlar tepki gösterdi- Youtuber Said Rammo:- “Gelen görüp vuruyor” ADANA

- Adana’da bir Youtuber, arkadaşını direğe bantla bağlayıp 1 lira karşılığında tokat, 5 lira karşılığında da kafasında yumurta kırdırttı. Sosyal medya hesapları için video çektiklerini söyleyen gençlere vatandaşlar tepki gösterdi.Youtube’da ünlü olma çabası içine girip tuhaf video çekenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Youtube’da videolar çeken Said Rammo, daha fazla izlenme için arkadaşı Ferdi Demircan ile anlaştı. İkili kameraman arkadaşlarını da yanlarına alarak merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi’ne geldi.Rammo, burada arkadaşı Demircan’ı bir direğe bantla bağlayıp üzerine de, ‘Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır’ yazılı kağıdı yapıştırdı. Yoldan geçenler Demircan’a tokat atıp 1 lira kazanırken, bazı kişilerde gencin kafasında yumurta kırarak 5 lira kazandı.Yaklaşık 15 dakika boyunca birçok kişi tarafından tokat yiyen gence bazı vatandaşlar ise sahip çıktı. Vatandaşlar videoyu çeken Rammo’ya tepki gösterirken bir kişiyse Ferdi Demircan’ı bantla bağlandığı direkten kurtarmaya çalıştı.Eğlendiklerini söyleyen Ferdi Demircan, “Böyle şakalar falan yapıyoruz ama bu şaka değil. Youtube için yapıyoruz. Eğlenceli geliyor, eğleniyoruz. Tokat çok acıttı” diye konuştu.
Said Rammo ise bu tarz videoları sürekli çektiğini söyleyerek, “Benim Youtube kanalım var. Dışarıda böyle videolar çekiyoruz. Eğleniyoruz. Gelen tokat atıyor 1 lira kazanıyor, yumurta kıran 5 lira kazanıyor. Milletle eğleniyoruz. Arkadaşın rızası da yoktu. Geldi buraya bağladık, üzerine de kağıt yapıştırdık gelen görüp vuruyor” ifadelerini kullandı.Gençler video çekiminden sonra caddeden ayrıldı.
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