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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Arkadaşını bıçakladı, çatıdan kaçmak isterken yere düşerek ağır yaralandı

Arkadaşını bıçakladı, çatıdan kaçmak isterken yere düşerek ağır yaralandı

Bıçakla yaralanan gencin ambulanstaki tedavisinden görüntü

Sağlık Ekibi Ev Arkadaşı Ağır Yaralı Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Gencin düştüğü binadan görüntü
-Yere düşen gence ilk müdahaleden fotoğraf
-Evde bıçakla yaralanan gence ilk müdahaleden fotoğraflar
-Detaylar

( DENİZLİ ) -- Arkadaşını öldürdüğünü düşünerek çatıdan kaçmak isterken yere düşerek ağır yaralandı DENİZLİ

- Denizli’de aynı evde yaşayan 2 yabancı uyruklu arkadaşın kavgasında ikisi de hastanelik oldu. 4 kattaki dairede arkadaşını bıçaklayan şahıs, kaçmak için çıktığı çatıdan 15 metre aşağıya düştü. Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ev arkadaşı olduğu öğrenilen yabancı uyruklu M.H. ile H.K. arasında kaldıkları apartmanın 4. katındaki dairede tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada M.H., arkadaşı H.K.’yı 3 ayrı yerinden bıçaklayarak daireden çıktı. Arkadaşının öldüğünü düşünerek kaçmaya çalışan M.H., çatıya çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Öldüğünü düşündüğü arkadaşının durumu iyi, kendi ağır yaralı M.H.’nin yere düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan M.H.’yı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Bu sırada bıçaklanan genç H.K. ise balkondan yardım istemesi üzerine olay yerine 2. ambulans sevk edildi. Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri 3 yerinden bıçaklanarak yaralanan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk etti. 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü bıçaklanan M.H.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca iki gencin yurda kaçak yollarla girdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FP-MB-
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