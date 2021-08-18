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Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı

Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı

cenaze töreninden görüntüler

Cenaze Cenaze Namazı Pompalı Tüfek 

-Cenaze namazının kılınışı
-Cenazenin götürülüşü

( YOZGAT ) - YOZGAT

- Kayseri’nin İncesu ilçesinde, arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki İkranur Türksoy, memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde toprağa verildi.
Kayseri Adli Tıp Kurumundan alınan İkranur Türksoy’un cenazesi Yamaçlı beldesine getirildi.
Yamaçlı Yeni Cami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Türksoy, belde mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Türksoy’un yakınları ve çok sayıda belde halkı katıldı.
(BMG-
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