Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı

Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı

Cep telefonu görüntüsü

Genç Kız Hastane Psikoloji Aktüel 

-Hastane önü aktüel
-Diğer detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)-3’üncü kattan atlayan genç kız yoldan geçen araçla hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Arnavutköy’de arkadaşı ile tartışan ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen genç kız 3’üncü kattan atladı. Genç kız o esnada caddeden geçen bir otomobil şoförünün yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Gülcan B. akşam saatlerinde arkadaşı ile telefonda kavga etti. Arkadaşı ile kavga ettikten sonra sinir krizi geçiren genç kız, 3’üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı ve aşağıya atladı. Balkondan atlayarak yaralanan Gülcan B.’nin yardımına o esnada evde bulunan ailesi koştu. Yerde baygın şekilde yatan genç kız o sırada cadde üzerinden geçen bir otomobil şoförünün yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane önünde genç kızın sağlık durumu ciddiyetini korurken yakınları arasında ise ara ara gerginlik meydana geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement