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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Arkadaşı ile sohbet ederken hastanelik oldu

Arkadaşı ile sohbet ederken hastanelik oldu

kazazede ambulansa bindirilirken görüntü

Görgü Tanığı Korkuluk Onarım Çalışması Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-olay mahalinden görüntü
-görgü tanığıyla röportaj

( ESKİŞEHİR )- Bakım ve onarım çalışması yapılan binanın 4. katından büyük tahta parçası yaşlı adam üzerine tahta düştü- Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de bakım ve onarım çalışması yapılan bir binanın üst katından aşağıya düşen büyük tahta parçasının kafasına isabet ettiği yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Olay saat 11.00 civarında İki Eylül caddesinde gerçekleşti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve bakımı yapılmakta olan otopark binasının 4’üncü katında bulanan korkuluk üzerindeki tahta, yol kenarında arkadaşıyla sohbet eden 55-60 yaşlarındaki adamın üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam bulunduğu yere yığıldı. Çevre esnafın başına toplandığını ve bilincinin yerinde olduğu anlaşılan adam, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. “Hafif kanaması vardı” Kazanın gerçekleştiği noktaya yakın bir işletmede çalışan Birsen Bahçe, olayı gördüğünü belirtti.
Yaşlı adamın başına gidince bilincinin yerinde olduğu, kafasında ise hafif bir kanamasının olduğunu gördüğünü anlatan Bahçe; “Bir ses duydum, o sesin üzerine koştum. Beyefendi yerde yatıyordu, 'kafama düştü' diye söyledi.

Beyin kanaması olabileceğini düşünerek, ellerini hareket ettirmesini, ellerimi takip etmesini, gülümsemesini söyledim ve onların hepsini yaptı. ‘Ellerimi hissetmiyorum’ dedi.
‘Sinir sıkışması olabilir, sakin olun’ dedik. Başını destekledik, daha sonra da ambulans geldi zaten, bilinci de yerindeydi. Evet, büyük bir tahta parçasıydı. Allah'tan kafasına değil de ense tarafına düşmüş. Yani kafasına düşseydi daha kötü olabilirdi. Biraz kanaması da vardı, inşallah iyi olur. 55- 60 yaşlarındaydı” diyerek olayı anlattı. (BT-Y)
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