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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Arjantin'den yeni Mars projesi

- Arjantin'den yeni Mars projesi

Mars projesinden çeşitli görüntüler

Jeoloji Uzay Teknolojisi Laboratuvar Teknoloji Habitat 

-Arjantin'deki proje alanından çeşitli görüntüler
-MARTIN BUENO, Solar 54'ün eş kurucusu

( BUENOS AIRES ) BUENOS AIRES

- Arjantin, "Solar 54" adlı proje ile Mars'taki yaşam koşullarını simüle etmeye hazırlanıyor. Arjantin, Güney Amerika ülkesindeki kamu ve özel uzay sanayilerini bir araya getirmek amacıyla Mars'taki yaşam koşullarını simüle edecek bir projenin duyurusunu yaptı. Solar 54 olarak bilinen proje, Arjantin'in Kızıl Gezegen'e benzer birçok jeolojik özelliği bulunan La Rioja eyaletinde uygulanacak. Solar 54'ün eş kurucusu Martin Bueno projeye yönelik yaptığı açıklamada, "Bu bölümün tamamı sadece Mars'a görüntü olarak benzemiyor, aynı zamanda benzer toprak türlerine, iklime ve aşırı sıcaklıklara da sahip. Bu da onu dünya üzerinde Mars'a en çok benzeyen yerlerden biri yapıyor" dedi.
Girişim, hızlı genişleme ile inşaat için çevre dostu bir sistem geliştirilmesinin yanı sıra verimli nakliye, montaj ve kurulum sağlayan bir sistemin geliştirilmesini içeriyor. Mars'ın habitatını incelemek için uzay teknolojisinin geliştirilmesi ve araştırılması amacıyla entegre laboratuvarlar da kurulacak.
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