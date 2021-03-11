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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Arjantin’de orman yangınları günlerdir devam ediyor

- Arjantin’de orman yangınları günlerdir devam ediyor

-Yangınlardan görüntüler

( BUENOS AIRES ) BUENOS AIRES

Sosyal Medya Orman Yangınları İtfaiye Aracı Hükümet Helikopter 


- Arjantin’in Patagonya bölgesinde çıkan orman yangınları günlerdir devam ederken, yangınlar nedeniyle bölgede afet durumu ilan edildi. Arjantin’in Patagonya bölgesinde çıkan orman yangınları günlerdir devam ediyor. Bölgede devam eden 6 farklı yangın Chubut ve Rio Negro eyaletlerinde binlerce hektarlık ormanlık alanı küle çevirdi. Patagonya'ya karşılık gelen 42'nci paralelin And Bölgesi'nde yangınlar nedeniyle afet durumu ilan edildi. Chubut Eyalet Valisi Mariano Arcioni yaptığı açıklamada, "Afet durumu ilan etmeye karar verdim. Ulusal hükümet ve belediyelerle birlikte bölgenin yeniden inşası için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Arcioni, afet durumunun 1 yıl boyunca devam edeceğini, bölgede zararın çok olduğunu belirtti.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernndez ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ulusal hükümet olarak Rio Negro ve Chubut'ta meydana gelen yangınları yakından izliyoruz. 2 helikopter, 12 itfaiye aracı, destek aracı ve Ulusal Yangın Yönetim Sistemi tarafından 62 tugay gönderdik" dedi.
Yangınlardan, Rio Negro eyaletine bağlı El Bolson, El Foyel ve Quinorquinco ile Chubut eyaletine bağlı Lago Puelo, El Hoyo, Epuyen, Cholila, Leleque ve El Maiten kentleri etkilendi. Yangınlarda can kaybı yaşanmazken, yüzlerce ev kullanılamaz hale geldi.
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