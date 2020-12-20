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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
- Arjantin’de kadın cinayetini protesto eden göstericiler valilik binasını yaktı

- Arjantin’de kadın cinayetini protesto eden göstericiler valilik binasını yaktı

gösterilerden görüntü

( BUENOS AIRES ) BUENOS AIRES

Polis Müdahalesi Polis Müdahale Kadın Cinayeti Protesto Mahkeme Binası 


- Arjantin’de 14 yaşındaki kızın ölümünün ardından sokaklara dökülen göstericiler, valilik binasını ateşe verdi. Arjantin’in Mendoza kentinde 14 yaşındaki Florencia Romano’nun öldürülmesi nedeniyle adalet isteyen protestocular sokaklara döküldü. Gösteri organizatörleri protestoculara çağrıda bulundu ancak barışçıl gösterilerin şiddete dönüşmesini engelleyemedi. Cinayetin soruşturulmasını talep eden göstericiler mahkeme binasını taşlayarak, valilik binasını ateşe verdi. Göstericiler, valilik duvarına "Kadınlara dokunmayın", "Maço anlaşmasını bozun", "Kadın Cinayetleri Devleti" yazdı. Mendoza Valisi Rodolfo Surez gösteriler sırasında polisi devreye sokmazken, durumun kötüleşmesi halinde polis müdahalesi olacağını duyurdu. Florencia Romano, Mendoza şehrinde kaybolduktan sonra ölü bulunmuştu. Yerel basında çıkan haberlerde, Romano'nun internet üzerinden tanıştığı 33 yaşındaki Pablo Ramn Arancibia’nın evine gittiği ve Romano’nun çığlıklarını duyan birinin 911’i aradığı ancak çağrısının polis tarafından reddedildiği belirtildi. Yapılan incelemeye göre 14 yaşındaki kızın boğazının kesildikten sonra yakılarak öldürüldüğü ifade edildi.
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