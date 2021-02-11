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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Arjantin’de Covid-19 Vaka Sayısı 2 Milyonu Geçti

- Arjantin’de Covid-19 Vaka Sayısı 2 Milyonu Geçti

Arjantin'den sokak görüntüleri

Lyon Bild Sayılar 

-Aşılanan insanlar

( BUENOS AIRES ) - Arjantin’de Covid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti BUENOS AIRES

- Arjantin’de son 24 saatte 7 bin 739 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon bin 34’e ulaştı. Güney Amerika ülkelerinden Arjantin’de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Arjantin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 bin 739 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon bin 34’e ulaştığını bildirdi. Son 24 saatte 108 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı da 49 bin 674 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 798 bin 120 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 153 bin 240 olarak açıklandı. Ülkede salgından en çok etkilenen bölge Buenos Aires Korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 835 bin 204 vaka kaydeden Buenos Aires eyaleti, Arjantin’de salgından en çok etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Öte yandan, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler, 28 Şubat'a kadar uzatıldı.
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