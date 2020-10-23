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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Arjantin’de canlı yayında soyuldu

- Arjantin’de canlı yayında soyuldu

Muhabir Diego Demarco’nun telefonunun çalınma anı

( BUENOS AIRES ) BUENOS AIRES

Canlı Yayın Kapkaç Soygun Muhabir Başkent 


- Arjantin’de yerel bir muhabir canlı yayın sırasında kapkaça uğradı. Muhabirin soyulduğu anlar ise anbean kameralara yansıdı. Arjantin’de yerel muhabir Diego Demarco, başkent Buenos Aires’in Sarandi bölgesinde artan soygun vak'alarını haberleştirmek için bulunduğu mahallede, canlı yayın esnasında kapkaça uğradı. Kapkaççı, canlı yayında Demarco’nun telefonunu çaldı. Demarco “Telefonum çalındı. Geri ver hemen” diyerek kapkaçının peşinden koştu.
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