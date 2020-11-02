- Arjantin’de bisiklet sürücüsü kontrolünü kaybetti, kaktüse çaptı

- Arjantin’de bir bisiklet sürücüsü, bisikletin kontrolünü kaybetmesinin ardından yol kenarında bulunan kaktüslere çarptı. Arjantin’de bir bisiklet sürücüsü, bisikletinin kontrolünü kaybetmesinin ardından yol kenarında bulunan kaktüslere çarptı. Kaktüslerin üzerine düşen talihsiz sürücüsünün vücudunu dikenler kaplarken, bisiklet sürücüsünün yardımına çevredeki araç sahipleri koştu.
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