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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Arjantin’de bisiklet sürücüsü kontrolünü kaybetti, kaktüse çaptı

- Arjantin’de bisiklet sürücüsü kontrolünü kaybetti, kaktüse çaptı

Kaktüslere düşen bisiklet sürücüsün kaza sonrası anları

( BUENOS AIRES ) BUENOS AIRES

Bisiklet Trol 


- Arjantin’de bir bisiklet sürücüsü, bisikletin kontrolünü kaybetmesinin ardından yol kenarında bulunan kaktüslere çarptı. Arjantin’de bir bisiklet sürücüsü, bisikletinin kontrolünü kaybetmesinin ardından yol kenarında bulunan kaktüslere çarptı. Kaktüslerin üzerine düşen talihsiz sürücüsünün vücudunu dikenler kaplarken, bisiklet sürücüsünün yardımına çevredeki araç sahipleri koştu.
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