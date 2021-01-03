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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı

Arızaya giden SEDAŞ ekibi ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı

Yaralılardan detay

İlk Müdahale Ticari Taksi Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-Yaralıların ambulansa bindirilişi
-Kaza yapan araçlar detay
-Bölgeden detaylar
-Ambulansların gidişi

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde arızaya giden SEDAŞ ekibinin aracı ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinden olan Gürkan T. İdaresindeki 54 T 0009 plakalı Renault marka ticari taksi ile karşı istikametten gelmekte olan ve 2404 no’lu sokağa dönüş yapmak isteyen Erkan S. idaresindeki arızaya gittikleri öğrenilen SEDAŞ’a ait 34 DGB 506 plakalı Dacia otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kazada taksi sürücüsü ve SEDAŞ’a ait otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 3 kişi daha yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Erkan S., Gürkan T., Oğuz O., Salih R. Ve Barış A. isimli 5 kişi olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyota Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası bölgede bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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