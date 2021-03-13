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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur kaldı

- Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur kaldı

Mahsur kalan ekiplerin çabalaması

Mahsur Kaldı İş Makinesi Gesi Kar Yağışı 

-İş makinesi ile yolun açılması
-Aracın kurtarılması ve YEDAŞ görevlisi ile röp.

( ORDU )- YADAŞ ekipleri, kar nedeniyle kesilen elektrik arızası için çıktıkları yolda mahsur kaldı, iş makinesi yardımıyla açılan yolda arızaya ulaştı ORDU

- Ordu’nun Kumru ilçesinde, yüksek kesimli yaylada yaşanan elektrik arızasına müdahale etmek için yola çıkan elektrik arıza ekipleri mahsur kaldı. Ekipler, belediye tarafından açılan yolda ilerleyerek, arızaya müdahale etti. Ordu’nun yüksek kesimli Kayabaşı ve Ericek Yaylası’nda etkili kar yağışı nedeniyle oluşan elektrik arızasına müdahale etmek isteyen Kumru ilçesindeki YEDAŞ ekipleri, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Elektrik akımının bir süre verilemediği yaylalarda vatandaşların mağdur olmaması adına yola çıkan ekipler, Kayabaşı Mahallesi bölgesinde mahsur kaldı. Bir süre çabalayan ekiplerin aracı kara gömülünce belediye ekiplerine bilgi verildi.
Bir süre sonra olay yerine ulaşan iş makinesi yarımıyla açılan yolda ilerleyen YEDAŞ ekipleri, greyderin arkasından ilerleyerek arızaya müdahale etti, yeniden trafolara elektrik verilmesini sağladı. (ME-SLH-Y)
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