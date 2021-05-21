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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Arızası giderilen askeri helikopter havalandıktan kısa süre sonra tekrar zorunlu iniş yaptı

Arızası giderilen askeri helikopter havalandıktan kısa süre sonra tekrar zorunlu iniş yaptı

HELİKOPTER DETAY

2010 Yılı Askeri Helikopter Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-HELİKOPTER BAKIM
-HELİKOPTER HAVALANMASI
-RÖPORTAJ
-RÖPORTAJ ESNASINDA TEKRAR ZORUNLU İNİŞ
-DETAY
-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Tirebolu ilçesinde dün akşam saatlerinde plaja zorunlu iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-17 tipi helikopter bugün motor arızası giderilerek havalandıktan bir süre sonra tekrar arızalanarak aynı noktaya zorunlu iniş yaptı. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait içinde 6 personelin bulunduğu Mİ-17 tipi helikopter, dün akşam saatlerinde motor arızasıyla nedeniyle Tirebolu ilçesi Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Amasya'nın Merzifon Hava Üssü'ne gittiği belirtilen helikopterin personeli, Valilik tarafından ilçede misafir edildi. Mürettebat, sabah saatlerinde helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.
Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak araç ve yaya girişe izin vermedi. Uzun uğraşlar sonrası arızası onarılan Rus yapımı helikopter havalandıktan bir süre sonra tekrar aynı yere zorunlu iniş yaptı. Helikopterin tekrar bakıma alındığı ve arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.
O anlar kameralara yansıdı Çevredeki mahalle sakinleri ise dün akşam saatlerinde iniş yapan helikopterle ilgili basın mensuplarına röportaj verirken, helikopterin tekrar zorunlu inişi bir kez daha kameralara yansıdı. Görgü tanıklarından Yusuf Keçeci, “Evin kapısında çalışıyorduk iki tane helikopter havada önce dönüp durdu, sonra bir tanesi sahile doğru alçaldı ve kumların üzerine indi. Tıpkı şuanda olduğu gibi inişini yaptı” ifadelerini kullandı. Giresun’a son 11 yılda zorunlu iniş yapan 3. helikopter oldu Giresun’un Tirebolu ilçesine 2010 yılında da Ukrayna’ya ait Rus yapımı bir helikopter liman sahasına zorunlu iniş yapmış ve bir haftanın ardından onarılarak kalkış yapmıştı. Yine 2015 yılında da Azerbaycan’a ait bir başka helikopter ise Giresun’un Eynesil ilçesinde sahile iniş yapmış ve birkaç gün sonra onarılarak Azerbaycan’a uçuşunu gerçekleştirmişti.
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